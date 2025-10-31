КРУШЕВАЦ – ДУХОВНИ ЦЕНТАР ЕПАРХИЈЕ И ТРОН МИТРОПОЛИЈЕ: Бити ктитор Цркве је велико дело пред Богом

-Што је душа за тело, то је Црква за један град, и зато је потребно да сваки град има у сваком кварту Храм посвећен Богу. Град Крушевац је један од ретких градова у Србији, који у сваком кварту има Цркву, што је велики благослов Божији. Значај Крушевца, као центра Епархије са троном Митрополита је веома велики, а изградња како људи, тако и храмова, прати благослове наших Светих Предака, Немањића и Лазаревића, како и доликује Граду Светога Цара Лазара, Крушевцу.
Oвај пројекат је суфинансиран из Буџета Града Крушевца. Ставови изнети у подржаном медијском пројекту нужно не изражавају ставове органа који је доделио средства.
Значај ктиторства је веома велики и бити ктитор Цркве је велико дело пред Богом. Ктитори и приложници Цркве спомињу се на свакој Божанској Литургији док је света и века. Овим речима протојереј ставрофор Отац Драги Вешковац, секретар Епархије крушевачке, упутио је благодарност за изградњу Храмова у Крушевцу и Епархији, и најавио изградњу нове Цркве посвећене Светој Петки Параскеви, која ће се налазити у насељу Стари Аеродром.
За овај Храм је прошле године, на дан Свете Петке постављен Освештани Крст, а ускоро ће бити освештан и постављен камен темељац. Ктитор нове Цркве Свете Петке у Крушевцу је Породица Хабјановић Ђуровић, рекао је Отац Драги Вешковац.
Следи видео објава која је део Пројекта “Крушевац – центар Епархије са Троном Митрополита”, који се на Порталу РТК.РС реализује уз подршку Града Крушевца.