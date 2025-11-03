Služba medicine rada Doma zdravlja Kruševac od danas radi u nekadašnjem prostoru u okviru Dispanzera “14. oktobar”, svakog radnog dana od 7 sati.

Sugrađani mogu obaviti sve neophodne preglede za razna uverenja i potvrde, laboratorijske i druge analze, kao i preglede kod lekara specijalista, istakla je direktorka Doma zdravlja doktorka Marija Baltić.

Osvrnuvši se na odaziv za HPV vakcinu koja štiti od više oblika malignih i drugih oboljenja, u toku prethodne nedelje ovu vakcinu primilo je 27-oro mladih sugrađana.

Inače, Dani otvorenih vrata u Domu zdravlja održavaju se u skladu sa Kalendarom zdravlja i po preporukama Ministarstva zdravlja, a u cilju bolje i brže informisanosti sugrađana o značaju preventivnih pregleda, kao i obavezne i preporučene imunizacije.