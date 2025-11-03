Vladika kruševački David i vernici podigli krst uz blagoslov za izgradnju crkve u Golubovcu

Svesni da njihovo selo nestaje, da se broj stanovnika smanjuje i da život u selu gotovo zamire, njegovi meštani i posebno mladi rešili su da nešto promene!

U nedelju, 2. novembra 2025. godine, Mitropolit kruševački David prvi put je posetio ovo malo selo u opštini Paraćin i sa meštanima podigao krst — dajući blagoslov za izgradnju hrama posvećenog Rođenju Presvete Bogorodice.

Golubovac, selo sa svega 40 domaćinstava, najmanje je na teritoriji opštine Paraćin, godinama je bez prodavnice, bez škole, bez društvenog života. Ali, mladi nisu odustali. Pre nekoliko godina, posle gotovo tri decenije, ponovo su vratili litiju kroz selo, očistili poljske puteve i o sopstvenom trošku izgradili letnjikovac kod zapisa — mesta okupljanja, molitve i nade.

“Ovih dana, započeta je nova stranica u istoriji Golubovca. Podignut je krst, položen temelj vere i zajedništva. Borba se nastavlja! Zato, pozivamo sve dobre ljude, prijatelje i one koji veruju u čuda zajedništva — da pomognu u izgradnji hrama u Golubovcu i budu deo priče o selu koje nije odustalo“, poručuju meštani ovog sela.

Golubovac — najmanje selo sa najvećim srcem.