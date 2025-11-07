FK Napredak sutra na stadionu “Mladost” protiv Mladosti

U Medija centru fudbalskog kluba “Napredak” održana je konferencija za novinare povodom utakmice 15. kola Mocart Bet Super lige Srbije između “Napretka” i fudbalskog kluba “Mladost”. Utakmica se igra sutra od 18 sati na stadionu “Mladost” u Kruševcu. Tim povodom obratio se šef stručnog štaba”Napretka” Radoslav Batak.

-Svaki bod do kraja će biti jako bitan, a bod osvojen u Bačkoj Topoli protiv TSC – a će dobiti na značaju, ukoliko u naredne dve utakmice budu povoljni rezultati za nas. Što se tiče našeg rostera, opet ne možemo bez situacija sa povredama. To su stare povrede Šarića i Šuberta i taj neki diskontinuitet treninga i kad se dođe kasno na pripreme, su odraz toga. Tako da za sutrašnju utakmicu nećemo moći da računamo na njih dvojicu. Lutovac se tek vratio treninzima i nije spreman za 90 minuta.

Što se tiče Mladosti, u pitanju je jedna organizovana, takmičarska ekipa, vođena takmičarskim trenerom, mojim kolegom i poznanikom od ranih fudbalskih dana Nenadom Lalatovićem i o njemu ne treba trošiti reči. Igraju direktan fudbal, igraju agresivan fudbal i nadam se da će sutra biti jedna dobra, kvalitetna utakmica i nadam se da ćemo se mi bolje snaći i ostvariti rezultat, koji nama odgovara. Naravno, neće biti ni malo lako, predočili smo igračima određene detalje, da budu svesni da se radi o ekipi koja potpuno jednako igra i kod kuće i na strani – istakao je šef stručnog štaba Radoslav Batak.