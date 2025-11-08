Najtraženija zanimanja – pomoćnici kuvara, bravari, stolari, električari i pomoćnici tapetara

U odnosu na prethodni mesec, za 49 lica nezaposlenost je smanjena, podaci su kruševačke filijale Nacionačne službe za zapošljavanje.

Na području Rasinskog okruga iam 14.088 nezaposlenih lica od čega je na području Grada Kruševca 6.361-no lice.

I među mladim ljudima do 30 godina starosti smanjena je nenzaposlenost na 15,2 odsto, čemu je doprineo i program NSZ ,,Garancija za mlade”.

Najtraženija zanimanja prethodnih deset dana su – pomoćnici kuvara, bravari, stolari, električari i pomoćnici tapetara.

Tokom ove godine sproveden je i veliki broj obuka, počela je za vodinstalatere a sredinom decembra počeće realizacija obuke za manikir i pedikir, za koju postoji veliko interesovanje.