U Narodnoj biblioteci Kruševac predavanje i izložba u znak sećanja na misiju Škotske ženske bolnice

U Narodnoj biblioteci Kruševac, povodom obeležavanja Dana primirja u Prvom svetskom ratu, organizovan je Program “Ovde je nekada bila…”, predavanje i izložba koji su priređeni u znak sećanja na misiju Škotske ženske bolnice.

Predavanje je održala direktorka mr Snežana Nenezić a poznata glumica Bojana Bambić pročitala je delove Dnevnika slavne doktorke Elsi Inglis, koja je, zajedno sa brojnim medicinskim sestrama, ženama koje su se bavile humanitarnim radom, bila u misiji pomoći srpskim ranjenicima na ovim prostorima, tokom Prvog Svetskog rata.