Turistička organizacija grada Kruševca nagrađena na Sajmu turizma 2025. u Kragujevcu

Treći dan Sajma turizma u Kragujevcu obeležile su lepe vesti Turističku organizaciju grada Kruševca, koja je osvojila 2. nagradu u kategoriji štampanog promotivnog materijala.

Ovo priznanje predstavlja potvrdu posvećenosti u promociji turističkih potencijala našeg grada, kao i kontinuitet u ulaganju u kvalitetnu i prepoznatljivu turističku prezentaciju.

Tokom sva tri dana sajma, ostvareni su novi kontakti, dogovori i razmene ideja sa predstavnicima turističkog sektora iz cele Srbije — korak više u jačanju turističke ponude Kruševca.