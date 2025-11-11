11/11/2025 - 14:39
Turistička organizacija grada Kruševca nagrađena na Sajmu turizma 2025. u Kragujevcu

Treći dan Sajma turizma u Kragujevcu obeležile su lepe vesti Turističku organizaciju grada Kruševca, koja je osvojila 2. nagradu u kategoriji štampanog promotivnog materijala. 

Ovo priznanje predstavlja potvrdu posvećenosti u promociji turističkih potencijala našeg grada, kao i kontinuitet u ulaganju u kvalitetnu i prepoznatljivu turističku prezentaciju.

Tokom sva tri dana sajma, ostvareni su novi kontakti, dogovori i razmene ideja sa predstavnicima turističkog sektora iz cele Srbije — korak više u jačanju turističke ponude Kruševca.