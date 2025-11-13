КРУШЕВАЦ – ДУХОВНИ ЦЕНТАР ЕПАРХИЈЕ И ТРОН МИТРОПОЛИЈЕ: Ничу нове Цркве у Епархији крушевачкој

„Све што дише, нека хвали Господа.“ (Псалам 150,6)
У граду под Багдалом, благословом Његовог Високопреосвештенства Митрополита крушевачког Господина Давида, ничу нове светиње које обнављају духовни лик града и сведоче снагу вере и заједништва народа.
Oвај пројекат је суфинансиран из Буџета Града Крушевца. Ставови изнети у подржаном медијском пројекту нужно не изражавају ставове органа који је доделио средства.
Три нова храма — посвећена Светом Цару Лазару, Светим апостолима Филимону и Онисиму и Светом апостолу Павлу и Светом Николи — постају нова молитвена огњишта Крушевца и целе Епархије.
Храм Светог цара Лазара
Крушевљани су се достојанствено одужили Оснивачу Престоног Града и, уз два споменика – у порти Цркве Лазарице и на Локацији „Стари аеродром“, подигли Храм Цара Лазара у близини истоимене Касарне.
-Историја Храма је интересантна, каже секретар Епархије протојереј ставрофор Отац Драги Вешковац, и није случајно да је подигнут на овом Светом месту, јер је оно у Првом светском рату било место страдања наших родољуба, о чему сведочи и Спомен плоча која се налази у Касарни, а биће пребачена у Црквени комплекс.
Нова Црква Цара Лазара, у близини Касарне „Цар Лазар“освештана је у част Видовдана 2024. године.
Радост мештана који станују у близини, због изградње овог Храма је велика, као и припадника Војске, житеља Града и свих који у Крушевац долазе као гости, или пролазе као путници кроз стару српску престоницу. Отац Драги је упутио захвалност ктиторима, чија ће се имена спомињати на свакој Литургији.
Старешина Цркве Цара Лазара је војни свештеник Стефан Петровић, а са њим служи и свештеник Јован Јовановић. На Богослужења долазе мештани, суседи, припадници Војске и гости Града који са благодарношћу чува српску традицију и Светосавску културну баштину.
У непосредној близини Касарне „Цар Лазар“ сада достојанствено стоји и живи Храм посвећен Светом Цару Лазару Косовском, симболу верности, жртве и заветне духовности српског народа.
Изградња је започета уз благослов Митрополита Давида, а у животу Цркве активно учествују припадници Војске Србије, свештенство и бројни добротвори из Крушевца и околине.
Прва Света Литургија у овом храму служена је на Јовањдан, 7. јула 2024. године. Свештенство и припадници Војске Србије, са верним народом града Крушевца негују живу заједницу молитве и љубави у Христу.
Храм својом архитектуром и унутрашњим уређењем подсећа на византијски стил српских средњовековних задужбина, са звоником који симболично гледа ка Косову и Метохији.
У порти је предвиђено и спомен-обележје војницима страдалим у одбрани Отаџбине, а ова светиња је духовни дом војних лица, њихових породица и свих верника који у њој траже молитвено уточиште и духовну и моралну снагу.
Храм Светих апостола Филимона и Онисима
Духовна разгледница Крушевца, богатија је за још један духовни драгуљ. У кругу Васпитно-поправног дома у Крушевцу подигнут је храм посвећен Светим апостолима Филимону и Онисиму — примерима преображаја, праштања и духовног обновљења у Христу.
Ова светиња има посебну мисију, јер је настала као плод заједничког труда управе, запослених и самих штићеника Дома, уз несебичну подршку Митрополита Давида и верног народа.
Грађен је од 2017. године, са Благословом Духовног Оца Епархије Архиепископа и Митрополита крушевачког Господина Давида, који је доласком 24. јула 2011. године, заједно са свештенством, ктиторима, верним народом – преобразио изглед Престоног Града Цара Лазара. Богонадахнуто и неуморно радећи и градећи – учинио је да ничу нови Храмови – као Небески Дарови, и да се Живи Живот одвија у сваком кутку Града.
Некадашњи „сиви дом“ је уређен по свим европским стандардима, а штићеници, којих је тренутно 182-оје, уз све потребне садржаје, поред школе имају и Цркву са лепо уређеним парком.
Велика је жеља била да се Црква баш овде сагради. Она има она своју веома потресну историју, будући да је стратиште на Слободишту било место страдања деце и невиних људи. Баш на том простору сада су наши штићеници, деца која су учинила тешке ствари, а која су такође веома страдала због недостатка породице, родитељске и друштвене бриге, и зато је ово место заједничког ПОКАЈАЊА и ПРЕОБРАЖАВАЊА.
Ту симболику дају нам и Светитељи, којима је Храм посвећен – Свети Апостоли Филимон и Онисим.
Како Свети Владика Николај у Охридском Прологу каже – Онисим је један од седамдесет апостола Христових. Био је роб Филимона, човека богата и угледна у граду Колосају у Фригији. Но, погрешио нешто своме господару и побеже у Рим, где чу Јеванђеље од Апостола Павла, и крсти се.
Па, како је Апостол Павле и Филимона раније био привео правој вери, то он измири ову двојицу, Филимона и Онисима, господара и роба, написавши нарочиту посланицу Филимону, један од најдирљивијих писаних састава који уопште постоје у Светом писму.
„ Молимо те, пише Апостол Филимону, „ за чедо моје Онисима, којега родих у оковима свијим…“Јер, можда се зато и растаде с тобом за кратко да га добијеш за вечност, не више као роба, него више од роба, брата љубљенога….“
Храм је осветио Његова Светост Патријарх српски Господин Порфирије, 21. октобра 2023. године, у присуству Митрополита Давида, свештенства, представника Министарства правде и бројних верника.
Тај свечани дан остао је дубоко урезан у памћењу свих учесника, као дан духовне радости, обнове и благослова.
Од тада се у храму редовно служе Свете Литургије, вечерња и јутрења богослужења, одржавају духовни разговори и сусрети са штићеницима.
Храм је постао дом молитве и симбол наде за многе који траже нови почетак у животу.
Посвећеност Светим апостолима Филимону и Онисиму, који су у својим животима проживели дубоко преображење, представља живу поруку да је сваки човек позван на обнову душе и повратак у заједницу љубави Божије.
Храм Светог Апостола Павла и Светог Николе
У насељу Уједињене нације у Крушевцу налази се Храм посвећен Светом Апостолу Павлу и Светом Николи.
Према европским стандардима, на 10 000 становника требало би саградити Цркву, а градњом православних храмова у Крушевцу, угледамо се на принцип који се у Грчкој већ годинама поштује. Један од узора је Град Патра, величине Ниша, који има преко 40 цркава…
Изградња ове светиње у насељу Уједињене нације започета је 2014. године Благословом Духовног Оца Епархије Његовог Високопреосвештенства Архиепископа и Митрополита крушевачког Господина Давида.
Храм је добио дозволу за изградњу у рекордном року, захваљујући разумевању и подршци Градске управе града Крушевца, која је препознала значај подизања ове духовне оазе за бројне породице у овом делу града.
Подсетимо, у Светлости Христовог Васкрсења, на Васкрсни Уторак 2014. године, Митрополит крушевачки Господин Давид освештао је камен темељац и положио Повељу за изградњу новог Храма Светог Апостола Павла и Светог Николаја Чудотворца Мирликијског у Насељу Уједињене нације, са благодарењем тадашњем градоначелнику Крушевца Господину Братиславу Гашићу, ктиторки Душанки Фелдбауер и приложнику Милки Стојиљковић.
– Стварање новог Храма је изнова стварање света у коме храброст да живимо и постојимо и смисао даје Васкрсли Господ Исус Христос, рекао је том приликом у Беседи Митрополит Давид и изразио наду да ће Храм у Уједињеним нацијама ускоро заблистати и да ће се под његовом Куполом служити Света Литургија.
У Цркви у Уједињеним нацијама, на Дан Преноса Моштију Светог Оца Николаја Чудотворца Мирликијског, 22.маја 2024. године, Свету Архијерејску Литургију служио је Митрополит крушевачки Господин Давид, са свештенством и уз учешће бројних Крушевљана. У Беседи у част Празника, Митрополит Давид упутио је Благослов да све тешкоће са којима се суочавамо, превазиђемо – неуморно се држећи Предања Светих Предака, Немањића и Лазаревића, Праве Вере Светосавске и Господа Исуса Христа Спаситеља света.
Данас је Храм у потпуности саграђен, у њему се редовно служи Света Литургија, а уређење порте је у току.
Свечани изглед порте и зелени амбијент допуњују топлину и мир који се осећају у овој светињи.
Храм се налази у близини вртића „Голуб мира“ и Основне школе „Доситеј Обрадовић“, што га чини омиљеним местом окупљања породица са децом и младих који у овој цркви налазе духовно прибежиште и радост заједништва.
По замисли пројекта, храм је једнобродна грађевина са куполом, у традиционалном српско-византијском стилу.
Његово постојање сведочи да вера, љубав и истрајност могу претворити свако место у извор благослова и наде.
Изградња ових храмова сведочи о духовној снази и саборности Епархије крушевачке, која под молитвеним покровитељством Његовог Високопреосвештенства Митрополита Давида наставља да гради светиње као знаке васкрсења, вере и љубави према Христу и своме народу.