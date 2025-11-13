Književno veče Ljiljane Habjanović Đurović u Kruševcu

Jedna od najčitanijih savremenih srpskih autorki Ljiljana Habjanović Đurović posle 13 godina imala je književno veče u Kruševcu i predstavila drugi deo romana Tamo gde je ona, ali i govorila o svom celokupnom književnom opusu.

U romanu Tamo gde je ona, prepliću se činjenice i verovanja, istoriju i duhovnost, a roman podseća na svetlost koju ni vreme ni ljudi ne mogu ugasiti.

Ljiljana Habjanović Đurović dobitnica je ovogodišnje Nagrade za živortno delo 33. Međunarodnog festivala Zlatna kaciga, koja joj je uručena ovom prilikom.

U prepunom amfitetaru crkve Lazarice o Ljiljani Habjanović Đurović govorili su protojerej stavrofor Dragi Veškovac i proteojerej Željko Marković, a u muzičkom delu programa nastupili su solisti Kristina Anđelić i Teodora Radojković uz pratnju na gitari Marka Radojkovića.