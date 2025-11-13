Danas je Svetski dan ljubaznosti

Mada bismo trebalo da budemo ljubazni svakog dana, 13. novembar je datum kada je to naša zajednička obaveza, jer se tada obeležava Svetski dan ljubaznosti, koji se proslavlja već više od dve decenije. Psihologija je dokazala da ljubaznost prema drugima direktno utiče i na našu sreću.

Na inicijativu Svetskog pokreta za ljubaznost, u Tokiju je 13. novembra 1998. godine održana konferencija o ljubaznosti i tom prilikom je donesena posebna deklaracija koja govori o toleranciji i prihvatanju različitosti. Tako je 13. novembar izabran za Svetski dan ljubaznosti.

Kako je navedeno u deklaraciji “ovaj dan je prilika da razmislimo o svojim dosadašnjim postupcima, postavljajući se iznad teritorijalnih, kulturoloških ili religijskih granica i da shvatimo da smo deo globalnog društva, jer nismo ni bolji ni lošiji od pripadnika drugih kultura, rasa ili religija“.

Vodeće zemlje u obeležavanju ovog praznika su : Kanada, Australija, Nigerija, Japan i Saudijska Arabija. Poslednjih godina pridružile su im se Indija, Italija, Singapur i Velika Britanija.

Psihološka istraživanja pokazuju da ljubaznost prema drugima direktno utiče i na našu ličnu sreću – čineći svet oko nas, ali i nas same, boljima.