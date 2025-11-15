Od 1. januara e-bolovanje – lekari, poslodavci i RFZO u jedinstvenoj mreži

Od početka sledeće godine – otvaranje i zatvaranje bolovanja prelazi u digitalnu eru. Novi sistem e-bolovanje povezuje izabrane lekare, poslodavce i RFZO u jedinstvenu elektronsku mrežu, čime se ukida potreba za doznakama u papirnom obliku.

Da bi sistem funkcionisao, potrebno je digitalizovati milione zdravstvenih kartona. Plan je da u naredne dve godine podaci iz svih 360 zdravstvenih informacionih sistema pređu na čuvanje u Državni data centar. Poseban izazov je zaštita poverljivih zdravstvenih podataka.

“To će definitivno biti najveći informacioni sistem u zemlji koji će raditi zahvaljujući dosadašnjim kapacitetima koji smo podigli, posebno zahvlajujući Državnom data centru u Kragujevcu. Poseban zadatak je zaštita podataka o ličnosti gde smo obezbedili da sve ono što se tiče same dijagnoze, tim podacima mogu da pristupe isključivo izabrani lekari”, objašnjava direktor Kancelarije za informacione tehnologije i elektronsku upravu Mihailo Jovanović.

Vlada je prošle nedelje usvojila predlog Zakona o korišćenju e-bolovanja, i on će se sa paketom budžetskih zakona naći pred poslanicima.

“Predstravljaće jedan model koji će omogućiti građanima da lakše ostvaruju pravo na bolovanje, da komunikaciju sa lekarima ostvaruju mnogo brže, i sa poslodavcima koji će onda mnogo lakše pratiti kretanje zaposlenih, ali će i zaposleni lakše ostvarivati to svoje pravo slanje dokumentata elektronskim putem. Sam pacijent će moći da prati svoje bolovanje, rokove za kontrole, a da pritom svoje zdravlje ne urušava čekajući u redovima i pokušavajući da na vreme zaključi bolovanje”, rekao je premijer Đuro Macut.

Preduzetnici koji zapošljavaju radnike imaće rok do 1. januara 2027. da se uključe u sistem.

