Sekcija robotike u Prvoj tehničkoj školi u Kruševcu, osnovana je 2013-2014. nastavne godine, u vreme kada je Minisrtasrtvo prosvete prepoznalo potrebu za organizovanjem takmičenja iz robotike.

Kruševljani su pre jednanaest godina učestvovali u prvom Regionalnom takmičenju iz robotike i osvojili treće mesto. Vremenom sekcija robotike Prve tehničke škole u Kruševcu, nizala je sve bolje uspehe sve do 2024. godine kada je bila u samom vrhu Republičkog takmičenja, zahvaljujući predanom radu mentora profesora mašinske grupe predmeta i matematike sa učenicima članovima ove sekcije, koju predstavljamo u okviru medijskog projekta Televizije Kruševac INOVATIVNI HORIZONTI koji sufinansira Ministarstvo informisanja i telekomunikacija Republike Srbije.