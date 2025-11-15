Sutra je Đurđic, jedna od najvećih i najbrojnijih srpskih slava. Patron Sabornog Hrama Svetog Đorđa u Kruševcu, proslavlja se Svetom Liturgijom i osveštavanjem slavskih kolača i žita.

Rođen u Kapadokiji, od bogatih i blagočestivih roditelja, visoki oficir Cara Dioklecijana, Sveti Đorđe, pretrpeo je žestoka mučenja zbog vere u Hrista, za Koga je stradao 303. godine.

Ovo je dan molitvenog sećanja na Prenos Moštiju Svetog Đorđa iz Nikomidije u grad Lidu Palestinsku. Sveti Car Konstantin podigao je u Lidi, Gradu severno od Svetog Grada Jerusalima – veličanstveni Hram i tu, po Svetiteljevoj želji behu prenesene Njegove Mošti.