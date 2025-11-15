Na današnji dan, pre 16 godina, preminuo je patrijarh srpski Pavle, 44. poglavar na tronu SPC, u čije je vreme osnovana Akademija Srpske pravoslavne crkve za umetnost i konzervaciju, vraćena je veronauka u javne škole, a Bogoslovski fakultet u okrilje Univerziteta. Ostaće upamćen po mudrom vođenju Crkve u teškim vremenima, ličnoj skromnosti i životu u skladu sa Jevanđeljem.

Patrijarh, koga deca prepoznaju po Blagoslovu “BUDIMO LJUDI !”, ostaje upamćen u svim srcima po dobroti i Svetosti, a na medijskom Nebu i po našem prilogu “SEĆANJE NA PATRIJARHA PAVLA” iz ARHIVE RTK.