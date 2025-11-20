Danas se održava 16. sednica Skupštine grada Kruševca

Šesnaesta po redu sednica Skupštine grada Kruševca održava se danas.

Na dnevnom redu naćiće se 38 tačaka, između ostalog, više predloga Odluka o planovima detaljne regulacije, usvajanje izveštaja o izvršenju budžeta grada za period januar-februar 2025., kao i predlog Programa unapređenja socijalne zaštite i Odluke o načinu ostvarivanju statusa roditelja-negovatelja na teritoriji grada, razrešenjе i imenovanjе novih članova Školskih odbora za više škola i više rešenja o prodaji građevinskog zemljišta u svojini grada.

Tok zasedanja od 10.00 direktno prenosi Televizija Kruševac.

Iz Gradske uprave Kruševac obaveštavaju građane da će zbog održavanja Sednice Skupšite biti izmenjeno radno vreme Gradske uprave od 12 do 17časova.