Uhapšen zbog razbojništva

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Kruševcu u saradnji sa Policijskom upravom u Prokuplju a po nalogu Višeg javnog tužolaštva Kruševcu, uhapsili su M.K. (1989.) iz okoline Prokuplja zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo razbojništvo.

On se sumnjiči da je, 7. novembra ove godine, na benzinskoj pumpi u okolini Trstenika fizički napao vlasnika menjačnice, oborio ga na zemlju i oteo mu torbu u kojoj se nalazilo 100.000 evra.

Intenzivnim operativnim radom policija je identifikovala i pronašla osumnjičenog.

M. K. je određeno zadržavanje do 48 sati nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti priveden višem javnom tužiocu u Kruševcu.