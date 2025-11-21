Danas praznujemo Aranđelovdan

Aranđelovdan, praznik posvećen Svetom Arhangelu Mihailu slavi se 21. novembra i spada među najvažnije praznike u pravoslavnom kalendaru.

Ovaj dan ima posebno mesto u životu vernika, jer je Sveti Arhangel Mihailo vođa nebeskih vojski, zaštitnik vere i simbol borbe dobra protiv zla. Aranđelovdan se slavi kao jedan od najvažnijih duhovnih praznika, kako u religijskom, tako i u kulturnom smislu, a najčešće je i krsna slava u mnogim srpskim porodicama.

Na ovaj praznik vernici mole za božansku zaštitu, zahvaljuju se za blagoslove i mole se za zdravlje, mir i blagostanje.

Sveti Arhangel Mihailo, kao najuzvišeniji arhanđeo, poznat je kao zaštitnik svih verujućih ljudi, a naročito porodica i duša pravednika. On je onaj koji vodi borbu protiv zla i svih negativnih uticaja. U mnogim delovima Srbije, na Aranđelovdan je običaj pomagati siromašnima. Veruje se da Sveti Arhangel Mihailo pomaže onima koji pomažu drugima, a darivanje hrane, novca ili drugih potrebština onima kojima je pomoć potrebna smatra se velikim blagoslovom.

Pomoć siromašnima, naročito u vreme Aranđelovdana, deo je duhovne tradicije, jer se veruje da će Sveti Arhangel uzvratiti dobrim onima koji pružaju podršku i ljubaznost prema onima koji su u nevolji.