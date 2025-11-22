IN MEMORIAM: KOSTA ANTIĆ – ODLAZAK VELIKOG PRIVREDNIKA I VELIKOG ČOVEKA

Posle kraće bolesti, u Stalaću je, u 97. godini, preminuo Kosta Antić, ugledni privrednik.

„Čovek radi da bi živeo, a ne živi da bi radio“. Tako je glasio moto Koste Antića, u skladu sa čime je i proživeo svoj bogati životni i radni vek.

Rođen je 1928. u Beogradu u siromašnoj porodici, sa kojom se već u 5. godini seli u Paraćin, gde sa 12 godina počeinje da radi u Fabrici stakla. Posle oslobođenja 1944. usavršava se u Nemačkoj, radi na elektrifikaciji paraćinskog sreza, 1959. otvara malu zanatsku radionicu u Paraćinu, ali je iste godine seli u Stalać, gde se i danas nalazi.

Od samog početka, firma se bavila proizvodnjom metalne galanterije, postavši dobavljač svetski poznatim firmama kao što su Mercedes-benz ili Fap, kao i avio industriji… Antić ulaže u svoju firmu, ali realizuje i brojne društveno odgovorne akcije, pomaže zaposlene, ugrožene, bolesne, dajući nemeljiv doprino ukupnom privrednom ambijentu svog kraja.

Radno aktivan ostao je do svoje 95. godine, ali i nakon penzionisanja je savetnik svom nasledniku Žarku.

U životu je postigao mnogo i ostaje uzor pravim domaćinima u svetu privrede. Potvrđuju to i brojne nagrade i priznanja koja je dobio, među kojima je Sretenjska nagrada „Zlatna medalja za zasluge pojedinca od države Srbije“, Povelja Kapetan Miša Anastasijević, povelje za menadžera godine i za kvalitet proizvoda od Privredne komore Srbije…

Iza njegovog višedecenijskog rada i zalaganja ostao je prepoznatljiv brend metalnih proizvoda za građevinarstvo, poznat u Srbiji i širom Evrope. Pod površinom od 20.000 m2, sa 350 mašina i 70 najmodernijih CNC mašina, poseduje najsavremeniju alatnicu, plastifikaciju i galvanizaciju koje uskoro počinju da rade u novim, najsavremenije opremljenim pogonima, upošljava 102 radnika i nastavlja da se razvija u više delatnosti, prilagođavajući se zahtevima tržišta i klijenata iz 15 zemalja sveta.

Kosta je za života tri puta obišao zemaljsku kuglu. Bio je među prvim putnicima koji su stigli u Kinu 1978. godine – posle njenog otvaranja prema svetu, a posebno se sećao amazonijskih džungli i Australije. Bio je veliki boem, humanista, pacifista, strog ali pravedan. Takvog će ga se sećati i njegovi bliski, dugogodišnji saradnici…

Kostin veliki veliki san o maloj zanatskoj radionici nastavlja da sanja njegov uspešni naslednik Žarko sa svojom porodicom. Zato je to jedna velika priča koja nastavlja da traje…

Sahrana Koste Antića je u ponedeljak u 14 sati, na groblju u Stalaću, a prethodno će se saučešće primati u prostorijama firme “Antić Kosta” u ovom mestu.