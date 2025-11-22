Javno komunalno preduzeće VODOVOD Kruševac izvodi investicione radove na izgradnji fekalne kanalizacije u Makrešanu i Vučaku u dužini od tri kilometra.

Do sada je urađeno preko 1.400 metara i preko 30 šahti u Makrešanu a u Vučaku su obavljeni radovi u dužini od 900 metara.

Aktivna su i gradilišta u naseljenim mestima Đunis, Lovci i u Ćelijama gde se radi na izgradnji magistralnog cevovododa.

JKP VODOVO Kruševca održava 9 fontana i 14 česama dok Zavod za javno zdravlje Kruševac redovno kontroliše kvalitet vode za piće u njima.

Sezona rada javnih česama i fontana se završava i postepeno one se isključuju, vrši se takozvano konzerviranje i priprema za zimski režim.