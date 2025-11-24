Danas se praznuju Sveti Mina i Sveti Kralj Stefan Dečanski Čudotvorac. U narodu se ovaj praznik zove Mina-mrata.

Sveti mučenik Mina, visoki carski vojnik, rodom iz Egipta, postradao je za Veru Hristovu u 3. veku. Njemu u čast, u vreme Cara Konstantina Velikog, podignuta je velika Crkva u Aleksandriji.Srpski srednjovekovni Manastir, Manastir Visoki Dečani, zadužbina je Svetoga Kralja Stefana Dečanskog i Cara Dušana. Ova svojevrsna Galerija fresaka, sa preko 26 000 kompozicija, nalazi se na UNESKO-voj listi Svetske kulturne baštine.

Posvećen je Hristu Svedržitelju i Vaznesenju Gospodnjem, a centralna slava je Dan Svetog Kralja Stefana Dečanskog. Kivotu sa Čudotvornim Moštima Svetog Kralja, dolaze na poklonjenje brojni hodočasnici i dobijaju pomoć i utehu.

U uslovima borbe protiv kovida 19, u skladu sa merama zaštite, Svetog Minu i Svetog Kralja Stefana Dečanskog, srpski domaćini kao krsnu slavu obeležavaju u molitvenoj tišini, u krugu porodice i prijatelja.