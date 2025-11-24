Vanredna konferencija za medije Gradskog odbora Srpske napredne stranke u Kruševcu

Na vanrednoj konferenciji za medije Gradskog odbora Srpske napredne stranke u Kruševcu, bilo je između ostalog reči o usvajanju predloga Odluci o utvrđivanju prava roditelj-negovatelj na mesečnu novčanu naknadu na teritoriji Grada Kruševca na 16.j sednici Skupštine na predlog vladajuće stranke i reakcijama opozicije.

– Kao što sam i rekao na konferenciji za medije pre poslednje sednice opozicija je odmah po usvajanu pomenute odluke krenula u kampanju prisvajanja iste i prikupljanja jeftinih političkih poena – rekao je Zoran Tomić potpredsednik GO SNS.

Govorio je i o radu terena Sportskog centra grada Kruševca i rezultatima veštačenja koji će potvrditi da li nakon preduzetih mera Sportskog centra zatvoreni bazeni mogu da rade ili ne.