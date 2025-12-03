Na Međunarodni dan osoba sa invaliditetom: U poseti Savezu slepih u Kruševcu

Svake godine 3. decembra obeležavamo Međunarodni dan osoba sa invaliditetom, dan posvećen odavanju priznanja borbi, dostignućima i doprinosima osoba sa invaliditetom.

Ovaj dan, koji su Ujedinjene nacije ustanovile 1992. godine, služi kao platforma za podizanje svesti, osporavanje zabluda i zalaganje za prava i dobrobit osoba sa invaliditetom. U Kruševcu postoji nekoliko organizacija i udruženja koja okupljaju ljude sa invalididtetom, za njih je ovaj datum značajan jer skreće pažnju šire javnosti na probleme koje invalidi imaju, smanjuje diskriminaciju i razbija predrasude.

Ove godine Ujedinjene nacije su odlučile da Međunarodni dan osoba sa invaliditetom obeleže temama za negovanje društava koja uključuju osobe sa invaliditetom radi unapređenja društvenog napretka prateći zaključke Drugog svetskog samita za društveni razvoj, održanog u Dohi početkom novembra ove godine, gde su svetski lideri potvrdili svoju posvećenost izgradnji pravednog, inkluzivnog i ravnopravnog sveta. ruge organizacije u svetu i kod nas organizuju različite događaje koji mogu uključivati vebinare, konferencije, okupljanja lokalnih zajednica sa radionicama posvećenim invalidnim licima.

U grupu invalidnih lica spadaju slepi i slabovidi, a naša ekipa povodom ovog datuma posetila je Savez slepih u Kruševcu.