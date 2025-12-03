Odjeci Stručnog skupa o veštačkoj inteligenciji i medijima

Fenomen veštačke inteligencije oblikuje vreme u kome živimo. Ona je prisutna svuda oko nas, pa tako počinje da igra sve veću ulogu i u medijima.

Pored toga što je ogromna tehnološka prilika, veštačka inteligencija je i izazov. Prepoznajući važnost ove teme za medijsku sliku Srbije, Televizija Kruševac organizovala je stručni skup pod nazivom “Mediji i veštačka inteligencija – revolucija ili evolucija”.

Na skupu su govorili stučnjaci iz različitih oblasti koji su razmenili iskustva i informacije o praktičnoj primeni veštačke inteligencije.