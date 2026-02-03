Kruševački tandem 24. februara u prvom polufinalu “Pesme za Evrovizoiju 2026”

Radio-televizija Srbije objavila je zvaničan raspored nastupa za festival “Pesma za Evroviziju 2026”, a poznato je i pod kojim rednim brojevima će se takmičari predstaviti u dva polufinala, zakazana za 24. i 26. februar.
U prvoj polufinalnoj večeri je i pesma „Moma mala“ kruševačkog tandema Đurđica Gojković (vokal) i Aleksa Petrović (autor). Đurđica je rođena (1994. godine) i odrasla je u Kruševcu. Srednju muzičku je završila u Beogradu, a pre desetak godina se preselila u Beč gde završava opersko pevanje.
U svakoj polufinalnoj večeri nastupiće po 12 izvođača, dok će se sedam najboljih iz svake večeri plasirati u veliko finale.
Najboljih sedam kompozicija iz svakog polufinala plasiraće se u veliko finale, a prenos na RTS-u gledaoci i slušaoci pratiće u subotu, 28. februara, od 21 čas, ali i na platformama RTS Planeta, RTS Zvuk i zvaničnom Jutjub kanalu RTS Pesma Evrovizije.
Sve kompozicije koje učestvuju na festivalu “Pesma za Evroviziju 2026”, dostupne su na Jutjub kanalu RTS Pesma Evrovizije, RTS Planeti i ostalim muzičkim platformama od ponedeljka, 2. februara od 12 časova.
Pobednika festivala i ove godine biraće publika i stručni žiri u odnosu 50:50, a najbolja kompozicija predstavljaće Srbiju na Evroviziji 2026, koja će se održati 12, 14. i 16. maja u Beču.
Prvo polufinale:
1. Mirna – Omaja
Muzika: Mladen Stojanović, Tekst: Bojana Vunturišević, Đorđe Živadinović Grgur, Aranžman: Mladen Stojanović, Ljubiša Stojanović
2. Kosmos Trip – Sve je u redu
Muzika: Pavle Đurić, Luka Maksimović, Tekst: Luka Maksimović, Pavle Đurić, Aranžman: Kosmos Trip
3. Iva Grujin – Otkrivam sebe
Muzika: Nemanja Antonić, Nikola Lazić, Tekst: Iva Grujin, Nikola Lazić, Aranžman: Nemanja Antonić
4. Eegor – Klaber
Muzika: Igor Mišković, Jovan Antić, Tekst: Igor Mišković, Aranžman: Igor Mišković, Jovan Antić
5. Makao – Daj nam svet
Muzika: Nikola Knežević, Tekst: Nikola Knežević, Imad El-Aoudeh, Aranžman: Nikola Knežević, Ivan Mirković Bambi
6. Lores – Unseen
Muzika: Ruben Papian, Tekst: Ruben Papian, Aranžman: Dragan Stupar, Ruben Papian
7. MANIVI – Svaki dan
Muzika: Ivana Vukmirović Manivi, Tekst: Ivana Vukmirović Manivi, Aranžman: Milan Bjelica, Petar Pupić
8. Bella – Trampolina
Muzika: Božidar Ristić, Pavle Kovačević, Tekst: Božidar Ristić, Pavle Kovačević, Aranžman: Božidar Ristić, Pavle Kovačević
9. YANX – Srušio si sve
Muzika: YANX, Tekst: YANX, Aranžman: Relja Jakovljević Redži
10. Zejna – Jugoslavija
Muzika: Zejna, Marko Drežnjak, Tekst: Zejna, Marko Drežnjak, Aranžman: Marko Drežnjak, Zejna
11. Ana Mašulović – Zavoli me
Muzika: Dušan Alagić, Tekst: Radovan Dikanović, Aranžman: Dušan Alagić, Dušan Krsmanović
12. Đurđica – Moma mala
Muzika: Aleksa Petrović, Tekst: Đurđica Gojković, Aranžman: Aleksa Petrović, Đurđica Gojković
Drugo polufinale:
1. Aleksandar – Sudbina
Muzika: Aleksandar Radojević, Andreas Björkman, Adriana Pupavac, Tekst: Aleksandar Radojević, Adriana Pupavac, Aranžman: Andreas Björkman, Adriana Pupavac
2. Milica Burazer – Svima vama treba mama
Muzika: YANX, Ljubiša Stojanović, Mladen Stojanović, Tekst: YANX, Aranžman: Ljubiša Stojanović, Mladen Stojanović
3. Sanja Aleksić – Ko me proba
Muzika: Dušan Alagić, Tekst: Radovan Dikanović, Aranžman: Dušan Alagić, Dušan Krsmanović
4. LU – KA – Veruj
Muzika: Tamara Popović – tam, A.N.D.R., Tekst: Tamara Popović – tam, Aranžman: A.N.D.R.
5. Jack Lupino – Adrenalin
Muzika: Nebojša Ćulafić, Daniel Ćulafić, Tekst: Nebojša Ćulafić, Daniel Ćulafić, Aranžman: Nebojša Ćulafić, Daniel Ćulafić, Lara Pavićević
6. Zona – Čairi
Muzika: Tijana Trivić Zona, Jonez, Tekst: Tijana Trivić Zona, Aranžman: Jonez
7. Brat Pelin – Fräulein
Muzika: Stefan Papić – Brat Pelin, Tekst: Stefan Papić – Brat Pelin , Aranžman: Stefan Papić – Brat Pelin
8. Geminni – Metar sreće
Muzika: Nemanja Erić, Nataša Erić, Tekst: Nemanja Erić, Nataša Erić, Aranžman: Nemanja Erić, Nataša Erić
9. Avgust – Jabuka
Muzika: Avgust, Tekst: Avgust, Aranžman: A.N.D.R.
10. Harem Girls x Ivana – Bom Bom
Muzika: Nemanja Antonić, Tekst: Nemanja Antonić, Sanja Vučić, Aleksandar Dilan, Miljan Stojanović, Nikolovski, Titta Foureira, Aranžman: Nemanja Antonić
11. Aleksandra Sekulić – Kule
Muzika: Slavko Milovanović, Tekst: Slavko Milovanović, Aranžman: Darko Dimitrov
12. LAVINA – Kraj mene
Muzika: LAVINA, Tekst: LAVINA, Ivan Jegdić, Aranžman: LAVINA