Kruševački tandem 24. februara u prvom polufinalu “Pesme za Evrovizoiju 2026”

Radio-televizija Srbije objavila je zvaničan raspored nastupa za festival “Pesma za Evroviziju 2026”, a poznato je i pod kojim rednim brojevima će se takmičari predstaviti u dva polufinala, zakazana za 24. i 26. februar.

U prvoj polufinalnoj večeri je i pesma „Moma mala“ kruševačkog tandema Đurđica Gojković (vokal) i Aleksa Petrović (autor). Đurđica je rođena (1994. godine) i odrasla je u Kruševcu. Srednju muzičku je završila u Beogradu, a pre desetak godina se preselila u Beč gde završava opersko pevanje.

U svakoj polufinalnoj večeri nastupiće po 12 izvođača, dok će se sedam najboljih iz svake večeri plasirati u veliko finale.

Najboljih sedam kompozicija iz svakog polufinala plasiraće se u veliko finale, a prenos na RTS-u gledaoci i slušaoci pratiće u subotu, 28. februara, od 21 čas, ali i na platformama RTS Planeta, RTS Zvuk i zvaničnom Jutjub kanalu RTS Pesma Evrovizije.

Sve kompozicije koje učestvuju na festivalu “Pesma za Evroviziju 2026”, dostupne su na Jutjub kanalu RTS Pesma Evrovizije, RTS Planeti i ostalim muzičkim platformama od ponedeljka, 2. februara od 12 časova.

Pobednika festivala i ove godine biraće publika i stručni žiri u odnosu 50:50, a najbolja kompozicija predstavljaće Srbiju na Evroviziji 2026, koja će se održati 12, 14. i 16. maja u Beču.

Prvo polufinale:

1. Mirna – Omaja

Muzika: Mladen Stojanović, Tekst: Bojana Vunturišević, Đorđe Živadinović Grgur, Aranžman: Mladen Stojanović, Ljubiša Stojanović

2. Kosmos Trip – Sve je u redu

Muzika: Pavle Đurić, Luka Maksimović, Tekst: Luka Maksimović, Pavle Đurić, Aranžman: Kosmos Trip

3. Iva Grujin – Otkrivam sebe

Muzika: Nemanja Antonić, Nikola Lazić, Tekst: Iva Grujin, Nikola Lazić, Aranžman: Nemanja Antonić

4. Eegor – Klaber

Muzika: Igor Mišković, Jovan Antić, Tekst: Igor Mišković, Aranžman: Igor Mišković, Jovan Antić

5. Makao – Daj nam svet

Muzika: Nikola Knežević, Tekst: Nikola Knežević, Imad El-Aoudeh, Aranžman: Nikola Knežević, Ivan Mirković Bambi

6. Lores – Unseen

Muzika: Ruben Papian, Tekst: Ruben Papian, Aranžman: Dragan Stupar, Ruben Papian

7. MANIVI – Svaki dan

Muzika: Ivana Vukmirović Manivi, Tekst: Ivana Vukmirović Manivi, Aranžman: Milan Bjelica, Petar Pupić

8. Bella – Trampolina

Muzika: Božidar Ristić, Pavle Kovačević, Tekst: Božidar Ristić, Pavle Kovačević, Aranžman: Božidar Ristić, Pavle Kovačević

9. YANX – Srušio si sve

Muzika: YANX, Tekst: YANX, Aranžman: Relja Jakovljević Redži

10. Zejna – Jugoslavija

Muzika: Zejna, Marko Drežnjak, Tekst: Zejna, Marko Drežnjak, Aranžman: Marko Drežnjak, Zejna

11. Ana Mašulović – Zavoli me

Muzika: Dušan Alagić, Tekst: Radovan Dikanović, Aranžman: Dušan Alagić, Dušan Krsmanović

12. Đurđica – Moma mala

Muzika: Aleksa Petrović, Tekst: Đurđica Gojković, Aranžman: Aleksa Petrović, Đurđica Gojković

Drugo polufinale:

1. Aleksandar – Sudbina

Muzika: Aleksandar Radojević, Andreas Björkman, Adriana Pupavac, Tekst: Aleksandar Radojević, Adriana Pupavac, Aranžman: Andreas Björkman, Adriana Pupavac

2. Milica Burazer – Svima vama treba mama

Muzika: YANX, Ljubiša Stojanović, Mladen Stojanović, Tekst: YANX, Aranžman: Ljubiša Stojanović, Mladen Stojanović

3. Sanja Aleksić – Ko me proba

Muzika: Dušan Alagić, Tekst: Radovan Dikanović, Aranžman: Dušan Alagić, Dušan Krsmanović

4. LU – KA – Veruj

Muzika: Tamara Popović – tam, A.N.D.R., Tekst: Tamara Popović – tam, Aranžman: A.N.D.R.

5. Jack Lupino – Adrenalin

Muzika: Nebojša Ćulafić, Daniel Ćulafić, Tekst: Nebojša Ćulafić, Daniel Ćulafić, Aranžman: Nebojša Ćulafić, Daniel Ćulafić, Lara Pavićević

6. Zona – Čairi

Muzika: Tijana Trivić Zona, Jonez, Tekst: Tijana Trivić Zona, Aranžman: Jonez

7. Brat Pelin – Fräulein

Muzika: Stefan Papić – Brat Pelin, Tekst: Stefan Papić – Brat Pelin , Aranžman: Stefan Papić – Brat Pelin

8. Geminni – Metar sreće

Muzika: Nemanja Erić, Nataša Erić, Tekst: Nemanja Erić, Nataša Erić, Aranžman: Nemanja Erić, Nataša Erić

9. Avgust – Jabuka

Muzika: Avgust, Tekst: Avgust, Aranžman: A.N.D.R.

10. Harem Girls x Ivana – Bom Bom

Muzika: Nemanja Antonić, Tekst: Nemanja Antonić, Sanja Vučić, Aleksandar Dilan, Miljan Stojanović, Nikolovski, Titta Foureira, Aranžman: Nemanja Antonić

11. Aleksandra Sekulić – Kule

Muzika: Slavko Milovanović, Tekst: Slavko Milovanović, Aranžman: Darko Dimitrov

12. LAVINA – Kraj mene

Muzika: LAVINA, Tekst: LAVINA, Ivan Jegdić, Aranžman: LAVINA