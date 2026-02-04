Dan borbe protiv kancera: Maligne bolesti jedan od vodećih uzroka obolevanja i umiranja u Srbiji

Svetski dan borbe protiv kancera obeležava se 4. februara širom sveta, sa ciljem podizanja svesti o značaju prevencije, ranog otkrivanja i lečenja malignih bolesti, kao i pružanja podrške obolelima i njihovim porodicama.

Ovaj datum obeležava se u okviru globalnih kampanja koje se sprovode pod pokroviteljstvom međunarodnih zdravstvenih organizacija i imaju za cilj unapređenje javnog zdravlja, prevenciju i rano otkrivanje malignih bolesti, kao i pružanje podrške obolelima i njihovim porodicama.

Prema procenama Svetske zdravstvene organizacije i Međunarodne agencije za istraživanje kancera, maligne bolesti i dalje predstavljaju jedan od vodećih uzroka obolevanja i umiranja na globalnom nivou.

Tokom 2022. godine u svetu je registrovano oko 20 miliona novoobolelih, dok je od različitih lokalizacija malignih tumora preminulo približno 9,7 miliona ljudi. Najveći udeo u ukupnoj smrtnosti imali su kancer pluća, kolorektalni karcinom, rak jetre, želuca i dojke.

Prema poslednjim zvanično dostupnim podacima, maligne bolesti predstavljaju jedan od vodećih uzroka obolevanja i umiranja i u Republici Srbiji. Tokom 2022. godine od svih malignih tumora obolelo je 41.578 osoba, dok je od posledica malignih bolesti preminulo 19.350 osoba oba pola. U muškoj populaciji najčešće lokalizacije malignih tumora bile su pluća, kolon i rektum i prostata, dok su kod žena najzastupljeniji bili rak dojke, pluća, kolona i rektuma i rak grlića materice.

Maligni tumori pluća i bronha predstavljali su vodeću lokalizaciju i u obolevanju i u umiranju kod muškaraca, kao i jedan od vodećih uzroka obolevanja i smrtnosti kod žena. Rak dojke je, prema oboljevanju i umiranju, najčešća maligna bolest u ženskoj populaciji.

Prevencija predstavlja ključni element u borbi protiv malignih bolesti. Procene pokazuju da se čak do 40 odsto slučajeva raka može sprečiti usvajanjem zdravih životnih navika, kao što su prestanak pušenja, umerena konzumacija alkohola, redovna fizička aktivnost, pravilna ishrana, održavanje zdrave telesne mase, zaštita od prekomernog izlaganja suncu i sprečavanje infekcija koje mogu dovesti do razvoja raka.