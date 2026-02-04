Rok za podnošenje prijava za legalizaciju produžen za tri dana

Zbog velikog interesovanja građana, rok za podnošenje prijava za upis bespravnih objekata produžen do nedelje, 8. februara u ponoć. Gradska uprava će raditi i subotu i nedelju.

Ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Aleksandra Sofronijević izjavila je da će rok za podnošenje prijava za upis bespravnih objekata biti produžen za tri dana, što znači da se prijave mogu podnositi do nedelje, 8. februara u ponoć.

ok za podnošenje prijava za legalizaciju produžen za tri dana

Ministarka Sofronijević je navela da je do sada pristiglo više od milion i 935.000 prijava po osnovu zakona koji je nazvan “Svoj na svome”.

Pojasnila je da je rok produžen zbog velikog interesovanja građana i naglog povećanja broja korisnika u sistemu, kao i zbog želje da se svim građanima koji to žele omogući da podnesu prijave.

Istakla je da je sistem stabilan i da funkcioniše i pored velikog broja prijava koji je, kako je rekla, nezabeležen u bilo kom sistemu u Srbiji do sada.

Pozvala je građane, privredna i pravna lica da do nedelje u ponoć podnesu prijave i istakla da će one biti smatrane kao blogovremeno podnete.

“Obavestili smo sve jedinice lokalne samouprave, znači sve opštine i gradove da svoje radno vreme prilagode produžetku roka”, rekla je ministarka.

Odgovarajući na pitanje da li će biti produžen i rok za dostavljanje prigovora, 5. mart, ministarka je rekla da se i on produžava shodno produžetku osnovnog roka.

“Tako da će rok 5. mart biti produžen srazmerno produžetku ovog osnovnog roka, ali to je samo za izjavljivanje prigovora po podnetim prijavama”, precizirala je Sofronijevićeva.