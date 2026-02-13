Uhaopšen zbog nedozvoljene proizvodnje, držanje, nošenje i prometi oružja i eksplozivnih materija

Pripadnici Ministasrtva unutrašnjih poslova u Kruševcu, uhapsili su D. M. (1973.) iz ovog grada, zbog postojanja osnova sumnje da je izvšio krivično delo nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija.

Policija je pretesom kuće koju koristi osumnjičeni u okolini Kruševca, pronašla ručnu bombu, kao i lovačku pušku za koju ne poseduje odobrenje. Osumnjičenom je po nalogu Okružnog javnog tužilaštva u Kruševcu, određeno zadržavanje do 48 sati, nakon čega će uz krivičnu prijavu biti priveden tužiocu.