Slovo o profesorki Svetlani Krstić – Ceci (1938-2026=

Profesor Svetlana Krstić – Ceca je rođena 19. aprila 1938. godine u selu Draguša, kod Blaca, u Toplici u uglednoj porodici – otac Borivoje Gočmanac, diplomirani pravnik i majka Jelena.

Osnovnu školu je učila u Draguši i Blacu, a gimnaziju u Prokuplju i Kruševcu. Maturirala je kruševačku gimnaziju sa odličnim uspehom i bila oslobođena polaganja mature.

Na Filološkom fakultetu u Beogradu je upisala grupu za engleski jezik i književnost 1956. godine. U poslednjoj godini studija je provela četiri meseca u Engleskoj, u Londonu kao pripremu za diplomski ispit. Diplomirala je 1961. godine.

Posle završenih studija zaposlila se u Mašinskoj-tehničkoj školi u Kruševcu na mestu profesora engleskog jezika.

Kao uglednog profesora i vrednog pedagoga, Pedagoški zavod iz Kruševca angažovao ju je za svog stalnog savetnika za engleski jezik. Na ovoj funkciji je provela 10 godina. Organizovala je stručna savetovanja i ogledne časove za nastavnike i profesore engleskog jezika. U saradnji sa Institutom za strane jezike u Beogradu, organizovana je nastava engleskog jezika za zaposlene „Prve petoletke“ u Trsteniku u cilju unapređivanja znanja i posla.

Profesorka Ceca je osnovala i prvu privatnu školu engleskog jezika za decu osnovnoškolskog uzrasta. U dogovoru sa đačkim roditeljima i turističkim organizacijama organizovala je stručne boravke naših učenika u Brajtonu, Engleska. Uz to je organizovala pripremu svojih đaka za takmičenje u poznavanju engleskoj jezika; kao i veoma popularne i dobro posećene književne večeri na engleskom jeziku.

Ceca je imala uglednu porodicu. Njen suprug Sreten Krstić – Krle, diplomirani mašinski inženjer, magistar mašinstva je predavao u Višoj hemijskoj-tehnološkoj školi u Kruševcu. Ceca i Krle su se ostvarili i kao roditelji. U braku su dobili dve ćerke Suzanu i Slađanu koje su diplomirale i specijalizirale na Medicinskom fakultetu u Beogradu. Od njih imaju troje unučadi Marka, Andreu i Aleksu i dvoje praunučadi Megi i Đorđa.

Profesor Svetlana Krstić je preminula 29. januara 2026. Sahranjena je na Kruševačkom groblju 31. januara 2026.