Poraz Napretka u Surdulici, remi Trajala sa Dubočicom

Fudbaleri Radnika iz Surdulice pobedili su na svom terenu Napredak iz Kruševca rezultatom 2:1 u 24. kolu Superlige Srbije.

Gosti su poveli već u 3. minutu kada je Uroš Sremčević zatresao mrežu i doneo prednost Napretku. Ekipa iz Kruševca je tu prednost čuvala gotovo čitav meč, ali je finiš susreta doneo potpuni preokret.

Radnik je do izjednačenja stigao u 78. minutu, kada je Aleksandar Pejović bio siguran sa bele tačke. Samo pet minuta kasnije usledio je potpuni preokret – Martin Novaković je u 83. minutu postigao gol za 2:1 i izazvao oduševljenje na stadionu u Surdulici.

U završnici je viđeno dosta tenzije i prekida, gosti su kraj utakmice dočekali sa 9 igrača na terenu, a meč je produžen za pet minuta, ali Napredak nije uspeo da stigne do boda i isključenja Bukovca i Vulića im nisu pomogla u tome.

Napredak je ostao na 12 bodova i nalazi se na začelju tavele u veoma teškoj situaciji u borbi za opstanak.

U 24. kolu Prve lige Srbije, fudbaleri Trajala u Kruševcu su igrali nerešeno sa leskovačkom Dubočicom 2:2.