Grad Kruševevac  i ove godine ima predstavnika u tamičenju za plasman i učešće na Evroviziji, glasajmo sutra za “Momu malu”

Grad Kruševevac i ove godine ima predstavnika u tamičenju za plasman i učešće na Evroviziji. Pesmu autora Alekse Petroviće “Moma mala” predstaviće vokal Đurđica Gojković. Ona će nastupiti sutra, 24. februra u prvom polufinalu festivala PZE, pod rednim brojem 12.

U polufinalima će nastupiti po 12 takmičara, a najboljih sedam iz oba polufinala plasiraće se u veliko finale koje je na programima RTS-a 28. februara. Glasanjem možemo podržati predstavnike našeg grada. Pobednik, izabran glasovima publike i žirija, predstavljaće Srbiju na Evroviziji u Beču koje počinje 12. maja.