Osnovni podsticaj 18.000 dinara po hektaru, uz obavezno pravdanje računima

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede obaveštava javnost da je donet Pravilnik o izmeni i dopunama Pravilnika o načinu ostvarivanja prava na osnovne podsticaje u biljnoj proizvodnji. Ovim pravilnikom precizno se uređuje pravdanje podsticaja po hektaru.

Podsećamo javnost da osnovni podsticaj ostaje 18.000 dinara po hektaru. Sredstva će biti isplaćivana direktno na račune poljoprivrednika, ali uz obavezu da se u celosti opravdaju računima za repromaterijal nakon isplate.

Korisnici podsticaja dužni su da primljeni iznos pokriju računima za nabavku semena, sadnog materijala, mineralnog đubriva i sredstava za zaštitu bilja.

Prihvatljivi su računi izdati u periodu od 1. avgusta 2025. do 31. jula 2026. godine, a isplaćeni podsticaj potrebno je opravdati najkasnije do 31. jula 2026. godine.

Elektronske fakture moraju biti u XML formatu, a fiskalni računi moraju sadržati broj poljoprivrednog gazdinstva (BPG) ili JMBG (ako je reč o fizičkom licu) ili Matični broj (ukoliko je u pitanju pravno lice). Za ovu godinu prihvatljivo je i unošenje PFR broja sa računa.

Ukoliko korisnik ne opravda celokupan iznos, dužan je da srazmerni deo sredstava vrati, u skladu sa zakonom.

Javni poziv za podsticaje po hektaru biće raspisan u ponedeljak, 2. marta, a isplata će se vršiti odmah po dobijanju i obradi zahteva. To znači da će se sredstva isplaćivati već tokom trajanja javnog poziva, koji će biti otvoren mesec dana, i da poljoprivrednici neće čekati završetak javnog poziva da bi dobili novac.

„Novac koji država daje za podsticaje treba da bude direktno usmeren u poljoprivrednu proizvodnju. Naš cilj je da sredstva stignu do ljudi koji rade i proizvode, i da svaki dinar državne podrške bude uložen u setvu i unapređenje biljne proizvodnje, uz sprečavanje svake moguće zloupotrebe“, poručio je ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede prof. dr Dragan Glamočić.