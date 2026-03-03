Ciklus predavanja za maturante kruševačkih srednjih škola u cilju unapređenje bezbednosti u saobraćaju

Republička Agencija za bezbednost saobraćaja, Gradska uprava Kruševac i Školska uprava, realizuju ciklus predavanja za maturante kruševačkih srednjih škola.

Licencirani predavač, radnik Gradske uprave Požarevac i saradnik Agencije za bezbednost saobraćaja, Milan Mitić koji je pre 16 godina imao tešku saobraćajnu nezgodu, održao je prdedavanje maturantima kruševačke Gimnazije.

Ciklus predavanja za maturante kruševačkih srednjih škola je deo projekta čiji je cilj unapređenje bezbednosti mladih u saobraćaju, posebno onih koji već imaju vozačku dozvolu, naglasio je načelnik Školske uprave Zoran Asković.

Kruševačka Gimnazija ima odličnu saradnju i sa lokalnim Savetom za bezbednost saobraćaja, a podizanje nivoa svesti učenika o značaju bezbednosti saobraćaja pridaje se velika pažnja, rekao je direktor Aleksandar Mitrić.