Napredak gostuje lideru Crvenoj zvezdi

U Medija centru FK Napredak održana je konferencija za medije povodom utakmice 26. kola Mocart Bet Superlige Srbije između Crvene zvezde i Napretka, koja se igra u nedelju u Beogradu.

– Posle osvajanja boda protiv Spartaka atmosfera u ekipi je bolja. Imamo i dalje kadrovskih problema, previše, ali ne želimo da to bude alibi. Igramo protiv ekipe, o kojoj je manje –više sve rečeno u Srbiji. Ekipa sa najvećim budžetom, sa ubedljivo najboljim igračima, odlično vođena od Dejana Stankovića i mog bivšeg saigrača Nenada Sakića. U svakom slučaju mi nećemo otići na Marakanu da uveličamo njihov 81. rođenadan tako što ćemo igrati bezidejno, bezvoljno, naprotiv. Pokušaćemo da igramo hrabro, a nadamo se, po onoj staroj – lopta je okrugla, da neke njihove situacije neće biti realizovane. Nasuprot tome, kao što se desilo protiv Spartaka, da dođemo do naših šansi, ali i da iskoristimo neku, da pokušavamo da ostvarimo pozitivan rezultat – najavljuje hrabar Napredak na Marakani trener Zoran Ristić.