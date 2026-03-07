Dani cveća u Kruševcu

Tradicionalno u foajeu Kruševačkog pozorišta Javno komunalno preduzeće Kruševac uoči 8. marta Dana žena organizuje prodajnu izložbu cveća.

Ove godine izloženo je nekoliko hiljada različith vrsta, što iz domaće proizvodnje, što iz uvoza. Od najobičnijih malih sadnica, čija se cena kreće od 150 dinara, ljubitelji zelenila i cveća mogu kupiti i egzotične vrste od kojih najskuplja košta 15 hiljada dinara.

Ovu izložbu prati i deo cvetnog asortimana iz staklenika Vaspitno poravnog doma Kruševac, dok se na Prazničkom trgu kod Kostrunice mogu osim cvetnih aranžmana pazariti i buketi od mirišljavih sapuna i drugi dekorativni asortiman.

Obe cvetne izložbe biće otvorene do večernjih sati 8. marta, a posetioci osim u koloritu, ukrasnim pakovanjima i dekoracijiimaju priliku da uživaju u mirisnim cvetnim vrstama.