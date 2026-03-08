Crvena zvezda očekivano bolja od Napretka (4:0)

Fudbaleri Crvene zvezde savladali su Napredak na domaćem terenu rezultatom 4:0 u 26. kolu Superlige Srbije.

Nije Napredak izdržao ni tri minuta, već je Balević morao da vadi loptu iz mreže. I to nakon što ju je sam zatresao. Prekid je kod domaćina opet savršeno radio i već iz prvog kornera Aleksandar Katai je glavom pogodio prečku, ali se lopta o leđa golmana Napretka odbila u gol. U narednih 15 minuta, Zvezda je izvela još pregršt udaraca iz uglova – i bilo je neminovno da će na taj način još jednom da profitira.

Miloš Veljković je u 17. minutu najbolje skočio i povisio na 2:0. Prošlo je samo četiri minuta pre nego što se u listu strelaca upisao i Marko Arnautović laganom egzekucijom, da bi posle najlepše akcije na isteku pola sata igre Katai precizno pogodio za 4:0.

Nisu crveno-beli spustili gas u drugom delu, a publika je ispoštovala rođendansku proslavu, pa je Dejan Stanković mogao da bude zadovoljan jednim vrlo takmičarskim ambijentom, uprkos tome što je utakmica odavno rešena. Visio je peti gol u vazduhu otkako su se ekipe vratile iz svlačionice, ispromašivali su se Lučić, Kostov, Ovusu… Nije se, ipak, dalo Zvezdi da i ona jednom “petardom” odgovori na pitotehniku na tribinama – tako da se rezultat posle 29. minuta nije menjao.

Napredak će u sledećem kolu dočekati OFK Beograd.