Regionalna privredna komora u saradnji sa Agencijom za regionalni organizovaće prezentaciju raspisanih programa

Jedan od zadataka Regionalne privredne komore i celokupnog komorskog sistema je da informiše privredu o dostupnim programima koje raspisuje

Ministarstvo prirede i ostali izvori. Regionalna privredna komora u saradnji sa Agencijom za regionalni razvoj u četvrtak 12. marta u 11 sati organizovaće prezentaciju 4 raspisana programa, a do kraja nedelje očekuje se raspisivanje još dva programa – za žene preduzetnice i program koji se tiče starih zanata, najavila je samostalni stručni saradnik za usluge u Regionalnoj privrednoj komori Kruševac Marija Vesković.

Za sva 4 programa karakteristično je da na njih mogu da konkurišu samo mikro i mala privredna društva, preduzetničke radnje i zadruge.

Iz Regionalne privredne komore Kruševac pozivaju privrednike u četvrtak dođu na prezentaciju kojoj će prisutvovati i predstavnici Agencije za regionalni razvoj koja u velikoj merti pomaže kriz pisanje poslovnih planova, i upoznaju se sa detaljima konkursa.