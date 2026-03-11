Prijem za nagrađene na konkursu Instituta Batut i Centra za promociju zdravlja Zavoda za javno zdravlje Kruševac

Institut za javno zdravlje “Milan Jovanović Batut” i Centar za promociju zdravlja Zavoda za javno zdravlje Kruševac raspisali su likovni i literarni konkurs za osnovce i decu iz vrtića sa ciljem promocije zdraviih stilova života.

Među nagrađenima su i deca iz Kruševca i Rasinskog okruga i za njih je danas u Zavodu priređen prijem i dodela diploma. Teme ovih konkursa bile su “Pravo na hranu da ima svako, pokaži kako” i “Čuvam svoje zube ponosim se osmehom”.

Najuspešnije radove na novou Rasinskog okruga Zavod je prosledio Intitutu Batut i među najuspešnijima bilo je 7 učenika koji su osvojili neko od prva tri mesta, čiji će radovi biti na promotivnim posterima a dve pohvale dobilo je Društvo za pomoć MNRO Trstenik.