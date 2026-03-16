Rukometašice Napretka poražene u Boru (snimak utakmice)

Rrukometašice Napretka poražene su u 17. kolu Super lige Srbije u gostima od ekipe Bora rezultatom 35:27 (17:13), čime su prekinule niz od tri uzastopna trijumfa.

Sa 17 osvojenih bodova, na deobi su 6. i 7. mesta sa ekipom Jagodine.

U narednom kolu rukometašice Napretka dočekuju ekipu Bekament BB iz Aranđelovca. Susret se igra u kruševačkoj Hali sportova 21. marta, sa početkom od 19:00.

Nastavljeno je takmičenje u Drugoj ligi Zapad za rukometaše. Ekipa Napretka 2002 je gostovala drugoj ekipi Loznice i ubeležila ubedljivu pobedu – 37:23.