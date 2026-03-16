Trojica igrača STK PING PONG Kruševac u 16 najboljih na Pojedinačnom prvenstvu Srbije u stonom tenisu

Ovog vikenda, Odžaci u Vojvodini bili su domaćin najbitnijeg takmičenja u stonom tenisu u Srbiji za ovu sezonu “Pojedinačno prvenstvo Srbije”.

Zabeleženi su sledeći rezultati: Branković Uroš 1/8 finala (juniori pojedinačno);Vojinović Relja 1/8 finala (mlađi kadeti pojedinačno);Radojević Vasa 1/8 finala (mlađi kadeti pojedinačno);Vranjanac Nikola 1/16 finala (juniori pojedinačno);Nikolić Novak 1/16 finala (juniori pojedinačno);Branković Uroš i Vranjanac Nikola 1/4 finala (juniori parovi);Vojinović Relja i Radojević Vasa 1/4 finala (mlađi kadeti parovi);Branković Uroš 1/4 finala (juniori mešoviti parovi);Vranjanac Nikola 1/8 finala (juniori mešoviti parovi); Nikolić Novak 1/8 finala (juniori mešoviti parovi).