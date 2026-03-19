Film “Šapa spasa” premijerno na Televiziji Kruševac, nakon razgovora sa upravnikom Vaspitno popravnog doma u Kruševcu Ivanom Mijailovićem

U emisiji RAZGOVOR S POVODOM, koja je na programu TV Kruševac u četvrtak 19. marta od 20:30 sati, gost je upravnik Vaspitno popravnog doma u Kruševcu Ivan Mijailović. Biće reči o dokumantarnom filmu ŠAPA SPASA ove ustanove koji će premijerno biti prikazan na našoj televiziji nakon emisije.

Tema ovog dookumetranrog filma je program koji je sproveden u VP Domu u 2025. godini a prati rad sa maloletnicima koji su u sukobu sa zakonom i učestvovali su u programu rada sa psima kao i na umetničkim radionicama kreativnog pisanja i izražavanja emocija.

U emisij RAZGOVOR S POVODOM upravnik VP Doma Ivan Mijailović govoriće i o ostalim aktivnostima i planovima ove ustanove.