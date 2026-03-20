Miloš Nenezić dobitnik priznanja „Dunavski cvet“ – priznanje za liderstvo i doprinos razvoju privrede

Na svečanoj ceremoniji održanoj u Galeriji Matice srpske u Novom Sadu, Milošu Neneziću, predsedniku Unije poslodavaca Srbije i generalnom direktoru Trayal korporacije, uručeno je prestižno priznanje „Dunavski cvet“, za izuzetan doprinos razvoju privrede, unapređenju poslovnog ambijenta i promociji održivog razvoja u Srbiji.

Ovo priznanje dodeljuje se najuspešnijim pojedincima i institucijama koji svojim radom i rezultatima doprinose ekonomskom, društvenom i kulturnom napretku zemlje, a Nenezić je prepoznat kao jedan od ključnih lidera savremene srpske privrede.

Kao predsednik Unije poslodavaca Srbije, Miloš Nenezić aktivno doprinosi jačanju socijalnog dijaloga, unapređenju regulatornog okvira i kreiranju stabilnijeg i predvidivijeg poslovnog ambijenta za privredu Srbije.

Istovremeno, kao generalni direktor Trayal korporacije, ostvario je zapažene rezultate u razvoju kompanije, koja danas predstavlja jedan od najznačajnijih industrijskih sistema u zemlji, sa oko 1.500 zaposlenih i dugom tradicijom poslovanja.

Poseban segment njegovog rada odnosi se na unapređenje obrazovnog sistema i povezivanje obrazovanja sa potrebama privrede. Kao jedan od zagovornika dualnog obrazovanja, Nenezić je dao značajan doprinos razvoju modela koji omogućava mladima da steknu praktična znanja i lakše se uključe na tržište rada.

Pored toga, njegov angažman prepoznat je i u oblasti sporta i društvene odgovornosti, kroz podršku sportskim klubovima i lokalnoj zajednici.