SUPER LIGA SRBIJE: FK Napredak pred gostovanje Vojvodini

Povodom utakmice 28. kola Mocart Bet Super lige Srbije između Vojvodine i Napredka, održana je konferencija za novinare u Medija centru Fudbalskog kluba Napredak.

– Već sutra Vojvodina, veoma dobra ekipa, to govori njihova pozicija na tabeli. Bore se za drugo mesto, za Evropu. U pitanju je dobro ukomponovana ekipa, sa dosta kvalitetnih pojedinaca, koji u svakom trenutku mogu da reše utakmicu. Imaju 20 igrača podjednakog kvaliteta i mladih i iskusnih. Igraju napadački fudbal. Mi pripremamo utakmicu da odemo da odigramo što bolje, da posle OFK Beograda pružimo još jednu dobru partiju. Pokušaćemo da ne pravimo identične greške i ne primamo lake golove, pa da krećemo opet iz minusa. Protiv Vojvodine, kao i ostalih ekipa iz vrha mora da se igra fudbal, jer ako uđemo bojažljivo – ne piše nam se dobro. Ako uđemo u utakmicu muški, da se izmerimo sa njima, ako budemo tražili pas igru, dobro se kretali sa i bez lopte, uz dosta tračanja, moći ćemo da se nadamo nekom pozitivnom rezultatu – naglasio je na konferenciji za medije trener Ivan Stefanović.

Kadrovska situacija je dobra, svi su zdravi, nema suspendovanih zbog kartona, pa će trener Stefanović moći da obabere najspremnije za novosadski duel. A, jedan od onih koji se sve više nameće je mlađani Vasil Tašovski, koji najavljuje da je ekipa spremna za viteški megdan na Karađorđu:

– Očekuje nas teška i vrlo zahtevna utakmica. Vojvodina je ozbiljna i jako kvalitetna ekipa, ali ne vidim razlog zašto ne bismo mogli da im se nametnemo, ako budemo pravi, kao na utakmici sa OFK Beogradom. Mogli smo u tom susretu i do trijumfa da dođemo. Meni je u završnici falilo koncentracije i malo tog iskustva. U svakom slučaju, ako ponovimo tu partiju, ne vidim zašto se posle utakmice sa Vojvodinom ne bi vratili kući sa tri boda.