Fudbaleri Vojvodine pobedili Napredak

Fudbaleri Vojvodine pobedili su danas kod kuće Napredak rezultatom 4:1 u meču 28. kola Superlige Srbije. Na tabeli Napredak je poslednji sa 14 bodova.

Aleksa Vukanović je doveo Vojvodinu u vođstvo u 27. minutu. Tri minuta kasnije prednost “lala” duplirao je Marko Veličković. Lazar Ranđelović povećava na 3:0 u 63. minutu, a rezervista Nikola Bogdanovski postiže počasni gol za “čarapane” u 79. minutu.

Konačan rezultat postavio je rezervista Vojvodine Dragan Kokanović u 83. minutu.

U narednom kolu Napredak će ugostiti TSC.