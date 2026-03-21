AMBASADOR SLOVAČKE POSETIO ALEKSANDROVAC

Ambasador Slovačke u Srbiji, Nj.E. Mihail Pavuk, boravio je danas u Aleksandrovcu, gde je posetio Srednju školu „Sveti Trifun“ sa domom učenika, povodom svečanog otvaranja učionice koja je opremljena sredstvima iz projekta „Slovak Eid“, pod nazivom „Povezane učionice: Učenje kroz kulture“, realizovanog uz podršku Ambasade Slovačke Republike.

Uvaženog gosta dočekali su direktor škole Branko Rajčić i predsednik Skupštine opštine Milan Minić.

U znak srdačne dobrodošlice prigodan program pripremili su učenici i profesori škole.

O značaju projekta koji je korak napred ka unapređenju uslova za nastavu i učenje, govorio je direktor, Branko Rajčić.

„U školi se pored znanja, neguje i kultura, poštovanje i otvorenost prema drugim narodima i kulturama. Srednje obrazovanje nije samo prenošenje znanja već i susret različitih iskustava i prilika da mladi uče jedni od drugih. Zato nam realizacija ovog projekta znači mnogo više od novog prostora. Naši učenici će imati priliku da uče savremeno, da komuniciraju i sarađuju sa vršnjacima iz drugih sredina. Upravo zato želim da u ime škole izrazim izuzetnu zahvalnost Ambasadi Republike Slovačke na podršci i poverenju koje su ukazali našoj školi“, rekao je ovom prilikom Rajčić.

Svoje utiske preneo je ambasador Slovačke, Mihail Pavuk. „Oduvek sam znao da kod vas spremate odlične stručnjake za proizvodnju vina, ali nisam znao da imate i umetnike koji predivno pevaju i sviraju gitaru. Čestitam na tome. Slovačka ima specijalnu vezu sa Aleksandrovcem godinama. Škola iz Modre i Srednja škola iz Aleksandrovca su pobratimske škole. Srećan sam što ove nedelje imamo učeničku razmenu. Ovde u školi su učenici iz Modre, a u Slovačkoj se nalaze učenici iz Aleksandrovca. Veoma sam ponosan na saradnju koju godinama održavaju dve škole. Zato sam srećan što imamo projekat koji je podržan od Vlade Republike Slovačke i nadam se da je ovo samo prvi korak koji će produbiti saradnju među školama i gradovima Modre i Aleksandrovca.“

Nakon obraćanja, ambasador u pratnji domaćina posetio je učionicu koja je opremljena sredstvima iz projekta „Slovak Eid“ i učenike iz Slovačke. Putem zuma, održan je kviz znanja sa učenicima iz Aleksandrovca, koji su na razmeni u Slovačkoj.

Projekat „Povezane učionice“ predstavlja značajan korak u unapređenju uslova za nastavu i učenje, ali i lep primer međunarodne saradnje u oblasti obrazovanja.