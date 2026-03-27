Volonterska akcija „Zajedno za lepšu i podsticajnu OŠ Knez Lazar“

Grad Kruševac – Kancelarija za mlade realizuje projekat „Volontiraj za Kruševac“, uz finansijsku podršku Ministarstva turizma i omladine.

Cilj projekta je podsticanje volonterizma među mladima, razvoj solidarnosti i aktivnog učešća u zajednici, kao i unapređenje kvaliteta života u lokalnoj sredini kroz različite volonterske akcije.

U okviru projekta, u narednom periodu biće organizovan niz volonterskih aktivnosti koje uključuju uređenje javnih površina, edukativne radionice i druge društveno korisne inicijative.

U cilju unapređenja saradnje i realizacije planiranih aktivnosti, potpisan je Memorandum o saradnji između Grada Kruševca – Kancelarije za mlade i O.Š. „Knez Lazar“ Veliki Kupci, kojim je ozvaničena zajednička realizacija volonterske javne akcije „Zajedno za lepšu i podsticajnu OŠ Knez Lazar“.

Ova aktivnost biće organizovana 4. aprila, a realizovaće je volonteri Kancelarije za mlade u saradnji sa učenicima i nastavnim osobljem škole.

Cilj saradnje je promocija volonterizma, zaštite životne sredine i aktivnog učešća u lokalnoj zajednici, kao i kreiranje primera dobre prakse kroz zajedničko delovanje mladih i obrazovnih institucija.

Potpisivanjem Memoranduma potvrđena je spremnost obe strane da zajedničkim snagama doprinesu jačanju omladinskog aktivizma i stvaranju kvalitetnog i inspirativnog sadržaja za mlade u Kruševcu.

Grad Kruševac ostaje posvećen razvoju omladinskih politika i stvaranju podsticajnog okruženja za aktivno učešće mladih u društvu.

Potpisivanju memoranduma učestvovali su pomoćnica gradonačelnika za omladinu i sport Nevena Plavšić, direktorka Biznis inkubatora u Kruševcu Jelena Dobrodolac i direktor OŠ „Knez Lazar“ u Velikim Kupcima Slađan Jevtić.