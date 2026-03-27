80 godina Kruševačkog pozorišta: U nedelju premijerno “Ljubav u cirkusu”

Kruševačko pozorište, ove godine obeležava značajan jubilej, 80. godina postojanja i rada. Tim povodom u nedelju 29. marta u 20 sati, premijerno će biti izvedena predstava “Ljubav u cirkusu”, po tekstu Ive Andrića i režiji Nebojše Bradića.

U okviru obeležavanja ovog jubileja, biće predstavljena monografija i prikazan film o ovoj ustanovi, a do kraja godine biće otvorena mala noćna scena “Marko Živić”, rečeno je na konferenciji za medije u jednom od najuspešnijih i najpoznatijih pozorišta u Srbiji.