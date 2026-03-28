“Ljubav u cirkusu” premijerno u Kruševačkom pozorištu

Kruševačko pozorište, ove godine obeležava značajan jubilej, 80. godina postojanja i rada. Tim povodom u sutra u 20 sati premijerno će biti izvedena predstava “Ljubav u cirkusu”, po tekstu Ive Andrića i režiji Nebojše Bradića.

Pre toga (istog dana u 19:00 časova) biće otvorena izložba „Beskrajna priča“, urađena u saradnji sa Muzejom pozorišne umetnosti Srbije, koju potpisuje Biljana Ostojić, kustos ovog muzeja.

U okviru obeležavanja ovog jubileja, biće predstavljena monografija i prikazan film o ovoj ustanovi, a do kraja godine biće otvorena mala noćna scena “Marko Živić”. Kruševačko pozorište slovi za jedno od najuspešnijih i najpoznatijih pozorišta u Srbiji, a na daskama koje život znače profesionalnu glumačku karijeru započela su najpoznatija imena jugoslovenskog glumišta.