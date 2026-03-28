Osmaci nastavljaju polaganje probnog završnog ispita – danas testovi iz srpskog jezika i izbornog predmeta

Oko 64.000 osmaka polaže probni završni ispit za upis u srednje škole. Nakon matematike, danas ih očekuje rešavanje testova iz srpskog jezika i iz izbornog predmeta. To je prilika da se upoznaju sa onim što ih čeka na završnom ispitu u junu.

Testovi su po formi, broju zadataka i težini identični onima koji ih očekuju u junu na završnom ispitu.

Iako rezultati probnog testa ne utiču na prosek niti na upis, oni su dragocen putokaz za nastavnike i učenike – da poprave ono što mogu.

Za izborni predmet većina osmaka birala je geografiju. Slede biologija, istorija, hemija i fizika.

“Posle probnog završnog ispita, kada vide svoje rezultate, poslednji rok i jedini rok za promenu probnog izbornog predmeta je prvog i drugog aprila”, navodi Ivan Ćilerdžić, pomoćnik ministra prosvete

Đaci za pripremu imaju i portal e-vežbaonicu na srpskom i na osam jezika nacionalnih manjina na kojima se održava nastava. Završni ispit polažu od 15. do 17. juna.