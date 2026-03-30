Volonteri u poseti Novom Pazaru

Danas je uspešno realizovana studijska poseta volontera iz Kruševca Novom Pazaru, zahvaljujući svim učesnicima i partnerima na projektu „Volontiraj za Kruševac“ .Projekat se realizuje uz pomoć Ministarstva turizma i omladine i ima za cilj razmenu iskustava, jačanje saradnje i unapređenje volonterskih inicijativa među mladima.

Tokom posete Novom Pazaru, volonteri su imali priliku da se upoznaju sa primerima dobre prakse u organizaciji volonterskih aktivnosti, kao i sa radom lokalnih organizacija i institucija koje aktivno doprinose razvoju zajednice. Kroz radionice, diskusije i terenski obilazak, učesnici su razmenili ideje i stekli nova znanja koja će primeniti u svojim lokalnim sredinama. Ova studijska poseta predstavlja važan korak ka jačanju međugradske saradnje i podsticanju mladih na aktivno učešće u društvenim procesima.

Ispred Grada Kruševca, studijskoj poseti volontera prisustvovali su Vesna Anđelić, načelnica Gradske uprave grada Kruševca, Nevena Plavšić, pomoćnica gradonačelnika za omladinu i sport i predstavnici Kancelarije za mlade: Jasmina Kaličanin i Aleksandra Parezanović, kao i partneri na projektu: direktorka Biznis inkubatora Jelena Dobrodolac, direktor Sportskog centra Predrag Milenković i zamenik direktora Marko Đokić, izviđački odred „Jastreb“ Danijela Sekuličć i omladinska radnica Suzana Gajić Ivanović.