Povodom zvanične posete zamenika ministra unutrašnjih poslova Grčke, nadležnog za sektor Makedonije i Trakije, gospodina Konstantinosa Giolekasa, danas je u Beogradu organizovan Forum o „Strateškoj spoljnoj i bilateralnoj saradnji Balkana“.

Forum je bio posvećen unapređenju saradnje između Republike Grčke i Republike Srbije, sa posebnim akcentom na oblasti akademske razmene, privrede i turizma. Takođe, jedna od ključnih tema bila je jačanje kontakata i saradnje između regionalnih i lokalnih vlasti, kao i institucija dveju zemalja.

Na poziv Ambasade Grčke u Beogradu, u radu Okruglog stola posvećenog saradnji regionalnih i lokalnih samouprava, ispred Grada Kruševca učestvovala je: pomoćnica gradonačelnika Snežana Aleksić, kao i direktorka Regionalne privredne komore Kruševac Maja Marković i direktor Turističke organizacije Kruševac Nikola Despotović.

Učešće predstavnika Kruševca na ovom značajnom skupu potvrđuje opredeljenost grada ka jačanju međunarodne saradnje, razmeni iskustava i stvaranju novih mogućnosti za razvoj lokalne zajednice kroz povezivanje sa partnerima iz regiona.